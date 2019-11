CEO-Call: Karriereplanung mit dem Chef

Tatsächlich folgen sich nun die Anrufe und Müllers Rückrufe in engem Takt. Darunter ist erneut ein Student, der am Evaluieren ist, «wie es mit mir weitergehen soll». Ein anderer Anrufer will wieder über Karriereplanung sprechen; auch seine Koordinaten leitet Müller ans Rekrutierungsteam weiter. Gleiches tut er bei einem IT-Spezialisten, der für ein Jungunternehmen arbeitet.

«Gut investierte Zeit»

Aus der Reihe tanzt indes der Geschäftsführer einer Schweizer IT-Firma. Er will nur nachprüfen, ob unter der angegebenen Nummer tatsächlich der Schweiz-Chef der Baloise abnimmt. Das sei eine «spannende Aktion», und er sei sich jetzt am Überlegen, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen.

Greifen auch Leute zum Handy, um beim obersten Verantwortlichen für das inländische Geschäft ihren Ärger loszuwerden, zum Beispiel über eine Absage auf eine Bewerbung oder eine Schadenregulierung? «Nein», antwortet Müller, «bislang musste ich keine solch schwierigen und unerfreulichen Gespräche führen.»

Und lohnt sich der zeitliche Aufwand – einen Tag fürs offene Telefon und zwei weitere Tage für die Nachbearbeitung mit Rückrufen und Reaktionen auf Anfragen auf den Onlinekanälen des Versicherers? Die Antwort kommt umgehend: «Ganz bestimmt, für mich ist das gut investierte Zeit.» Was ihn, Müller, besonders beeindrucke, sei «die Tiefe, mit der sich Studien- und Lehrabgänger mit ihrer Zukunft und der Arbeitswelt beschäftigen». Ausserdem sei es «äusserst wertvoll», direkte Rückmeldungen zu erhalten, wie die Baloise als Arbeitgeberin wahrgenommen werde.

In ebendiesem Kontext sind die beiden Telefonaktionen zu sehen. Sie sind eingebettet in eine breitere Arbeitgeberkampagne, mit der die Basler das besonders bei jüngeren Leuten verbreitete konservative Image der Versicherungen korrigieren wollen. «Wie wir vielerorts wahrgenommen werden, geht an der heutigen Realität vorbei», sagt Müller. Man könne das etwa daran erkennen, dass die Leute, welche die Baloise kennen, meist dem Unternehmen treu blieben. Der Versicherer will denn die Kampagne im kommenden Jahr fortsetzen.