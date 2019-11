Bundesrat Parmelin soll Schweizer Stahlriesen retten

Dem in seiner Existenz gefährdeten Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach sollen keine unnötigen Hürden zur Sanierung in den Weg gelegt werden. Der Luzerner Regierungsrat erwartet, dass die Behörden ihren Ermessensspielraum zu Gunsten der Firma nutzen.

Die in Luzern ansässige Schmolz + Bickenbach (S + B) mit dem Swiss-Steel-Werk in Emmenbrücke befindet sich in einer existenziellen Krise. Der Konzern benötigt zusätzliches Kapital. Die Übernahmekommission (UEK) legte den aufgegleisten Kapitalmassnahmen indes hohe Hürden in den Weg und wies die beantragte Ausnahmeregelung zur Abwicklung einer Kapitalerhöhung ab. Die UEK argumentierte, es gebe allenfalls andere Sanierungsmassnahmen.