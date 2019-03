Eine 3. Klasse in den Bahnen. Das schlägt eine Expertengruppe in einer Studie vor, die das Bundesamt für Verkehr bezahlt hat. Dadurch sollen günstigere Billette ermöglicht werden. Gleichzeitig fänden mehr Pendler in den Zügen Platz, weil das Sitzplatzangebot maximiert wird. Weder die SBB noch der Verband öffentlicher Verkehr finden an dem Vorschlag Gefallen.