Boeing-Chef nach Debakel um 737 Max abgesetzt

Boeing hatte im November – offenbar ohne Absprache mit der FAA – Zuversicht verbreitet, noch vor dem Jahreswechsel eine Starterlaubnis von der Behörde zu bekommen. Investoren gingen damals davon aus, dass ein Ende der Krise in Sicht sein könnte. Das entpuppte sich jedoch als schwerer Trugschluss. Wie schlecht Muilenburgs Standing zuletzt war, zeigt sich auch an der Börse, wo die Nachricht von seinem Abgang zu Wochenbeginn zunächst von deutlichen Kursgewinnen begleitet war.

Boeing in der Krise

Dabei hatte der Vorstandschef, der Mitte 2015 den Spitzenposten übernommen hatte, zunächst grosse Erfolge. 2018 knackte Boeing beim Umsatz erstmals in der über hundertjährigen Geschichte die Marke von 100 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs verdreifachte sich bis dahin sogar. Doch mit den 737-Max-Abstürzen endete Muilenburgs Erfolgsgeschichte abrupt. Die Rolle des Krisenmanagers fiel ihm sichtlich schwer. «Wir wissen, dass wir Fehler und einige Dinge falsch gemacht haben», räumte Muilenburg Ende Oktober zerknirscht vor dem US-Kongress ein.

Das Debakel um die 737 Max beschäftigt in den USA längst Spitzenpolitiker und Justizbehörden. Denn als eine entscheidende Ursache der Abstürze gilt Boeings fehlerhafte Steuerungssoftware MCAS. Sie liess die 737-Max-Jets laut Ermittlungsberichten quasi per Autopilot abstürzen. Boeing hatte bereits nach dem Unglück in Indonesien versprochen, die MCAS-Probleme per Software-Update zu beheben. Wenig später kam es zum Absturz in Äthiopien. Das Update, das als Voraussetzung für eine Wiederzulassung der 737 Max gilt, hatte bis zuletzt noch immer keine Zulassung der FAA.

Die Behörde hielt sich in einem Statement bedeckt zu Muilenburgs Rücktritt – die FAA kommentiere keine Personalentscheidungen. «Wir erwarten, dass Boeing den Prozess unterstützt», hiess es. Ein paar Spitzen enthielt die Mitteilung der Behörde aber doch. Boeing solle sich auf die Qualität und Pünktlichkeit von Daten konzentrieren, die für die FAA-Prüfung notwendig seien, so die Behörde. Zudem solle das Unternehmen in den Beziehungen mit der Aufsicht transparent agieren. Die FAA betonte, dass es beim Zertifizierungsverfahren für eine mögliche Wiederinbetriebnahme der 737 Max keinen festen Zeitplan gebe.