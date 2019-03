Boeing-Manager müssen in Washington antraben

Am 10. März war ein solches Flugzeug im Dienst von Ethiopian Airlines abgestürzt, im Herbst traf es die indonesische Lion Air.

Ein Ethiopian-Pilot, der anonym bleiben will, erhob am Donnerstag schwere Vorwürfe gegen Boeing und seinen eigenen Arbeitgeber: Boeing habe keine Anleitungen für das neue Flugkontrollsystem MCAS geschickt, und der Unglückspilot habe nicht am Simulator trainieren können. «Wir wussten über MCAS mehr aus den Medien als von Boeing», sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Termin für die Befragung von Boeing-Vertretern steht noch nicht fest, verlautete aus dem US-Kongress. Für kommenden Mittwoch ist im selben Senats-Gremium bereits eine Befragung von Vertretern der US-Luftverkehrsaufsicht FAA geplant. Dabei dürfte es darum gehen, warum die FAA die Max-Modelle zuliess, ohne umfangreiche Schulungen zur Auflage zu machen. Bei dem Absturz in Äthiopien starben alle 157, in Indonesien alle 189 Insassen.

Gemeinsamkeiten bei den Abstürzen stehen im Mittelpunkt

Obwohl offiziell bisher keine Verbindung hergestellt wurde, haben erste Erkenntnisse über Gemeinsamkeiten beider Abstürze das Flugkontrollsystem MCAS und das damit verbundene Training der Piloten in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerückt.

