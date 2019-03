Boeing-Chef: «Verstehen, dass Leben von unserer Arbeit abhängen»

Boeing kooperiere mit der US-Flugaufsicht, dem Verkehrsministerium und der Behörde für Verkehrssicherheit in allen Aspekten der Abstürze beider Maschinen. «Wir verstehen und bedauern auch die Schwierigkeiten, die unsere Kunden und Fluggäste dadurch haben, dass die Maschinen am Boden bleiben», schrieb der Boeing-Chef zudem.

Lives depend on the work we do, and that demands the utmost integrity and excellence from our team. Here's our commitment to airlines, passengers and the aviation community. Read more: https://t.co/ljJucPaGq0pic.twitter.com/EZ0eVJHIvm

