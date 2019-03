Billig-Abos: Saas Fee legt Ausmass des Fiaskos offen

Keine andere Aktion im Schweizer Wintertourismus sorgte für so viel Wirbel wie der «Hammer-Deal» von Saas-Fee VS. Das Winter-Card genannte Saisonabo gab es 2016 erstmals für 222 Franken. In der vergangenen und in der laufenden Saison wurde die Aktion für je 255 Franken wiederholt. Nun liegen die Zahlen des Geschäftsjahres 2017/18 der Saastal Bergbahnen vor. Der Abschluss per Ende Oktober zeigt, wie der Tiefpreiseffekt bereits im zweiten Jahr verpuffte.