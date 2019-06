Betriebsanleitung für den Frauenstreik

Allein diese Statistik macht den Frauenstreik, der am kommenden Freitag angesetzt ist, zu einem besonderen Tag. Nimmt man das Medieninteresse als Indikator, so dürfte die Mobilisierung gross ausfallen – und das nicht nur bei Frauen. Doch ist der Frauenstreik überhaupt ein Streik? Was müssen Angestellte beachten, wenn sie am Freitag die Forderungen nach Lohngleichheit, dem Ende von Diskriminierungen und sexuellen Übergriffen unterstützen wollen?

Rechtliche Grauzone

Nach Auffassung von Arbeitsrechtlern bewegt sich der Frauenstreik in einer rechtlichen Grauzone. Das Recht auf Streik ist zwar seit 1999 in der Bundesverfassung verankert. Als Bedingung für einen rechtmässigen Streik gilt aber unter anderem, dass der Ausstand Ziele verfolgt, die durch einen Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden können.

Solche Ziele enthält der Forderungskatalog des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes durchaus – zum Beispiel die Forderung nach Lohnanalysen. Die Liste enthält aber auch allgemeine Forderungen wie zum Beispiel die «Beweislasterleichterung bei sexueller Belästigung».

«Der Frauenstreik ist primär als politischer Streik zu sehen, denn die Forderungen etwa zu mehr Lohngleichheit richten sich nicht an ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Branche», urteilt Sara Licci, Dozentin für Arbeitsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Sie fügt an: «Aber es kann auch sein, dass es Frauen gibt, die zu einer Gewerkschaft gehören, die nach Verhandlungen zu bestimmten in einem GAV zu regelnden Punkten mit der Arbeitgeberseite zur Beteiligung am Frauenstreik aufgerufen haben. Dann könnte es sich für sie um einen Streik handeln.»

«Die Forderungen etwa zu mehr Lohngleichheit richten sich nicht an ein bestimmtes Unternehmen.»Sara Licci, Dozentin für Arbeitsrecht an der ZHAW

Angesichts der nicht ganz eindeutigen juristischen Lage raten Experten dazu, für die Teilnahme am Frauenstreik einen Tag freizunehmen und dies vorab mit dem Arbeitgeber zu klären. «Mein Eindruck ist, dass Arbeitgeber sich hier flexibel zeigen werden – die meisten bereiten sich auf den 14. Juni vor. Unternehmen haben ein Reputationsrisiko, sollten sie Mitarbeite­rinnen und Mitarbeitern nicht ­entgegenkommen beim Frauenstreik», sagt Licci.