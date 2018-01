Berner Türen für die Metro in Dubai

Die Szene wiederholt sich hundertfach im Tag an den Bahnhöfen der Linie 1 auf dem Metronetz in ­Paris. Hinter den Glasscheiben, die die wartenden Passagiere vom Gleis trennen, fährt der Zug ein.

Präzise kommt er genau so zu stehen, dass seine Türen gleichauf mit jenen in den durchsichtigen Wänden an der Perronkante sind. Die Portale öffnen sich gemeinsam, die Leute steigen ein und aus, die Portale schliessen sich wieder gemeinsam, und nach ein paar Sekunden geht die Fahrt schon wieder weiter.

Was kaum einer beachtet: Hinter dem Türsystem an den Metrohaltestellen steckt nicht etwa französisches Know-how, sondern schweizerisches. Es kommt aus Schwarzenburg im Hinterland der Stadt Bern.

Die ganze Welt ist da

Gilgen Door Systems nennt sich das Unternehmen, das hier seit 1961 automatische Türen und Tore herstellt. Die Systeme für die Metronetze gehören seit 1991 ins Sortiment – und die damit ausgestatteten Stationen an der Linie 1 in Paris zu den Vorzeigestücken in diesem Geschäftsbereich.

Doch nun kann sich die Firma in einem weiteren Land profilieren. Martin Plüss, der Firmenchef, und Edin Catic, der zuständige Bereichsleiter, sagen es nicht ohne Stolz. Die Schwarzenburger haben in Dubai einen 20-Millionen-Auftrag an Land gezogen. Sie können die Metrolinie zum Expogelände, die das Emirat eigens für die Weltausstellung 2020 neu bauen lässt, mit ihren Glaswänden ausrüsten.

Wieder ist von einem Vorzeigestück die Rede – weniger wegen des Investitionsvolumens, das mit seinen 20 Millionen Franken gerade mal eine mittlere Grösse erreicht. Weit wichtiger ist den beiden, dass sie an diesem Ort, an dem die ganze Welt ein- und ausgehen wird, hohe Beachtung finden werden.

Darüber hinaus will es Dubai nicht bei dieser einen neuen Linie bewenden lassen: Im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Grossflughafens am Rand der Stadt soll das Metronetz noch einmal erweitert werden.

Plüss und Catic hoffen, auch da den Zuschlag zu bekommen – es winkt ein Auftragsvolumen mit gegen 1700 Türen, was den aktuellen Auftrag mit seinen 225 Türen um ein Vielfaches übertreffen würde.

Hoffnungen auf Europa

Das Schaufenster zur Welt: Über Dubai will sich Gilgen Door Systems die arabische Welt und den gesamten Mittleren Osten als neuen Markt erschliessen. Bei einer Metrolinie in Kairo ist die Firma bereits im Rennen.

Auch den Iran mit seinen Millionenstädten schätzt sie als vielversprechenden Markt ein. Allerdings wird hier letztlich die weltpolitische Grosswetterlage darüber entscheiden, ob das Land wirtschaftlich so vorankommt, dass es Geld in seine Infrastruktur investieren kann.

Im Visier haben Plüss und Catic weiter Nordamerika und Australien. Den Hauptfokus legen sie allerdings auf Europa, wo Türsysteme an Bahnhöfen nach wie vor die Ausnahme denn die Regel sind.

In Ländern mit weitläufigen Metronetzen wie Deutschland, Russland oder Belgien fehlen sie sogar ganz, entsprechend hoch schätzen die beiden den Nachholbedarf ein. Die Vorteile liegen für sie auf der Hand: Die wartenden Passagiere sind vor der Zugluft aus dem Tunnelsystem geschützt – und können vor allem auch nicht mehr aufs Gleis geraten und so schwer verunfallen.

Damit wird sich längerfristig das Gewicht verringern, das heute dem Fernen Osten mit China zukommt. Wobei Plüss und Catic betonen: Hongkong, das mit 7000 installierten Türen bislang grösster Abnehmer in diesem Geschäftsbereich ist, wird wichtig bleiben. Allein der dortigen Tochterfirma wegen, die mit ihren rund 100 Angestellten unter anderem sämtliche Unterhaltsarbeiten erledigt.

Wachsender Markt

Im Moment macht Gilgen Door Systems rund ein Viertel seines Geschäfts mit den Metrotürsystemen. Dieser international ausgerichtete Bereich sei seit seiner Gründung 1991 stetig gewachsen und werde dies auch weiterhin tun, machen Plüss und Catic klar. Er soll das klassische Geschäft mit den automatischen Türen und Toren ergänzen, das stark auf die Schweiz kon­zentriert ist.

Zum Umsatz äussern sich die beiden nicht. Dafür zu den Mitarbeiterzahlen: Gilgen Door Systems beschäftigt weltweit 1100 Leute. Davon entfallen 400 auf Schwarzenburg. (Berner Zeitung)