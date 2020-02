Berner Bank will die Zürcher Agglomeration erobern

Es ist ein Vermächtnis von Jürg Bucher. Der Verwaltungsratspräsident von Valiant hat die Bank nach einer Krise auf Wachstum getrimmt. So wie er es schon bei der Postfinance während seiner Zeit als Chef der Posttochter getan hatte. Bevor nun der 72-Jährige im Mai das VR-Präsidium abgibt, beschleunigt Valiant die Expansion. Nach ersten Filialeröffnungen in der Genferseeregion und in der Ostschweiz bläst sie zum Angriff auf Zürich.