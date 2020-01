«Bei diesem Virus bleibt keine Zeit, über Preise zu verhandeln»

Also hängt Ihr Bonus nicht nur vom finanziellen Konzernerfolg ab?

Neben finanziellen Kennzahlen spielen auch die Entwicklung der Pipeline mit neuen Medikamenten eine Rolle. Und wir haben konkrete Ziele in Sachen Nachhaltigkeit.

Wenn Sie hier Erfolg hatten, warum sank dann Ihre Vergütung?

Der jährliche Bonus ist unverändert. Bezüglich der langfristigen Vergütungskomponenten gab es Verschiebungen zwischen Aktien und Optionen.

Die Angst vor dem Coronavirus dominiert die Schlagzeilen. Ist das für Roche eine Geschäftschance?

Wir sind die Ersten, die einen Test zur Identifizierung des Virus auf den Markt gebracht haben. In China haben wir zudem bereits Diagnosegeräte und die dafür benötigten Reagenzien gespendet. Ein Virus verbreitet sich exponentiell, da bleibt keine Zeit, über Preise zu verhandeln. Für die Geschäftszahlen von Roche ist der Virustest daher von untergeordneter Bedeutung. Aber wir bauen Goodwill bei Regierung und bei Kunden auf. Noch heute sprechen mich Kunden und Behörden in China darauf an, dass wir bereits in der Sars-Krise unsere Tests schnell und gratis bereitgestellt hatten.

Inwieweit leidet bei Roche das Geschäft durch die Einschränkungen, sich frei bewegen zu können?

Das ist schon ein Problem, denn in der Diagnostik müssen wir Geräte und Verbrauchsmaterialien den Kliniken liefern. Das ist nicht so einfach, wenn ganze Städte abgeriegelt sind. Wir stehen hierzu mit den Behörden in Kontakt und haben Wege gefunden, weiterhin die Spitäler versorgen zu können. Die Zusammenarbeit mit den Behörden ist sehr gut.

Unabhängig vom Coronavirus – wie schätzen Sie das Chinageschäft für Roche ein?

China ist für die kommenden Jahrzehnte ein ganz wichtiger Markt für uns. Immer mehr Menschen bekommen Zugang auch zu innovativen Medikamenten. Und das Land hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich Life Science zum weltweiten Champion zu werden. Damit hat China ein Eigeninteresse an guten Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen: Der Patentschutz ist gut. Es werden Milliarden in die Grundlagenforschung investiert. China will die USA auch bei der Zulassungsgeschwindigkeit von neuen Medikamenten schlagen, was zusätzliche Forschung und Entwicklung ins Land bringt. Deswegen bin ich insgesamt sehr, sehr zuversichtlich, was China betrifft. Auch wenn das heisst, dass wir eines Tages sehr grosse chinesische Wettbewerber haben werden – so, wie sie heute aus den USA kommen.

Noch aber sind die USA der grösste Markt. Riskieren Sie nicht Ärger, wenn Sie in China immer mehr patentgeschützte Mittel billiger verkaufen als dort?

Das haben wir doch heute schon mit Europa, wo das Preisniveau niedriger ist. Auf der anderen Seite profitieren die USA überproportional von den Investitionen und Steuerzahlungen unserer ganzen Branche. Auch die Patienten haben Vorteile, denn sie bekommen die Neuheiten meist früher als Patienten im Rest der Welt.