Bei Zeiler müssen 60 Angestellte gehen

Die deutsche RLC-Gruppe hat die von dieser Zeitung im August publik gemachte weitgehende Schliessung der Verpackungsdruckerei Zeiler vorangetrieben. Im November seien 30 Angestellte entlassen worden, dies mit Blick auf die 2019 geplante Einstellung der Produktion in Köniz. Thomas Neth, Geschäftsführer von RLC Limmatdruck Zeiler, bestätigt einen entsprechenden Bericht der Zeitung «Der Bund». Von den zuletzt rund 80 Beschäftigten können maximal 20 in Köniz im Vertrieb sowie in Forschung und Entwicklung verbleiben.