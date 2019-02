Den langen Vaterschaftsurlaub will Novartis weltweit, aber gestaffelt einführen. Die Mitarbeiter in der Schweiz kommen schon in der ersten Phase zum Zug. Für Frauen bleibt der bereits bis anhin gültige Mutterschaftsurlaub von 18 Wochen bestehen. Auch hier ist Novartis grosszügig: Das Gesetz schreibt mindestens 14 Wochen vor.

Wie viel Lohn erhalten die Väter?

Der höchst international ausgerichtete Basler Pharmariese misst sich zunehmend mit Firmen aus dem Silicon Valley, wo grosszügige Elternzeit-Modelle gelten. «Ziel ist die Positionierung von Novartis als arbeitnehmerfreundliches Unternehmen, das Wert auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie legt», so ein Sprecher laut dem Bericht. Noch offen ist, wie Väter während dem 14-wöchigen Urlaub entlöhnt werden.

Details zum Lohnanteil sind ab frühestens Ende März zu erwarten, derzeit arbeiten Projektteams an der Umsetzung. Obwohl der lange Vaterschaftsurlaub erst ab Sommer gilt, sollen rückwirkend auch Mitarbeiter profitieren können, die im ersten Halbjahr 2019 Vater geworden sind.

