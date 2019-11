Bei Lonza geht der zweite Chef innert Jahresfrist – nun muss der Präsident ran

Baehny macht nun, was er vermutlich bereits Anfang Jahr hätte tun sollen: sich viel Zeit für die Suche eines neuen Chefs von Lonza lassen und in dieser Phase beim Basler Pharma-und ­Chemiekonzern die Neuausrichtung vorantreiben. Stattdessen hatte Baehny im Januar den längjährigen Chef Richard Ridinger zum Rückzug bewegt und Marc Funk, der die Division Pharma leitete, per 1. März zum Konzernleiter befördert.

Umbau trotz Erfolg

Ob Funk die beste Wahl war, darüber gab es bei Grossaktionären vereinzelt Zweifel. Funk sei 15 Jahre lang Firmenanwalt gewesen – zuerst in einem Start-up, dann beim Genfer Pharmakonzern Merck Serono und zuletzt bei Lonza –, bevor Ridinger ihm im 2014 die operative Leitung der grössten Division mit den Geschäftsfeldern Pharma, Biotech und Ernährung übertrug.

Die Fäden habe jedoch Ridinger in der Hand gehabt. So auch beim Zukauf der US-Gruppe Capsugel, die Kapseln und andere Produkte zur Verabreichung von Medikamenten herstellt, für 5,5 Milliarden Dollar. Capsugel ergänze die eigene Produktion von Wirkstoffen für Pharmafirmen, begründete Lonza damals die grösste Übernahme ihrer Firmengeschichte.

Dass bei Lonza, obwohl seit Jahren auf Erfolgskurs, weiterhin Handlungsbedarf bestand, war Baehny schon länger klar. Er wurde 2017 Verwaltungsrat von Lonza, ein Jahr später übernahm er das Präsidium. Der Verkauf des niedermargigen und zyklischen Geschäfts Wasserbehandlung trieb unter seiner Führung der Verwaltungsrat voran, nicht Ridinger als Chef. Und kaum war Ridinger Ende Januar als Chef von Lonza abgesetzt, verordnete Baehny dem Konzern eine Überprüfung der Strategie.

Anleger erwarten Grosses

Die Börse reagierte ungnädig auf den Umstand, dass nach Ridinger jetzt mit seinem Nachfolger Funk im selben Jahr zum zweiten Mal der Chef geht – die Aktien von Lonza verloren zeitweise bis zu 7 Prozent ihres Werts und schlossen am Abend mit einem Minus von 4,5 Prozent bei 329,3 Franken. Jetzt ist Baehny gefordert, als Präsident und interimistischer Chef von Lonza die grossen Erwartungen vorab der Grossaktionäre zu erfüllen. Im Aktionariat geben Finanz­investoren wie der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock, der 9,7 Prozent an Lonza hält, den Ton an – aber auch der aktivistische Anlagefonds Artisan Partners mit 3 Prozent Anteil an Lonza, der nebenbei auch bei ABB mitmischt.