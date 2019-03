Bedag erhält einen neuen Chef und soll Private weniger konkurrenzieren

Ex-Chef Akeret hatte die Expansion des Unternehmens im Geschäft mit IT-Diensten für Verwaltungen, öffentliche Betriebe, Gesundheitsunternehmen und Versicherungen vorantreiben wollen. Private IT-Anbieter und der Gewerbeverband Berner KMU stellten sich dem entgegen und beklagten, die Bedag betreibe mit dem Kanton Bern als Eigentümer und Grosskunde im Rücken unfaire Konkurrenz.

Der Regierungsrat ging dann über die Bücher, auch aufgrund von politischen Vorstössen. Im letzten September lehnte er eine Privatisierung der Bedag ab. Über sensible Daten wie Steuererklärungen will der Kanton via Bedag mit eigenen Rechenzen­tren die Hoheit behalten.

Im Geschäft mit Dritten soll sich das Unternehmen aber zurücknehmen und noch maximal 20 Prozent des Umsatzes erzielen. Diese neue Eigentümerstrategie «konsequent umzusetzen», ist nun der Hauptauftrag für die neue Führung.