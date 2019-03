Bankenfusion: Tausende könnten in der Schweiz einen Job suchen

Die Gerüchteküche um eine mögliche Fusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank brodelte bereits seit Monaten. Am Sonntag räumten die Institute ein, dass sie Gespräche führen – allerdings ohne Gewähr: «Commerzbank und Deutsche Bank haben sich heute darauf verständigt, ergebnisoffene Gespräche über einen eventuellen Zusammenschluss aufzunehmen», erklärte die Commerzbank am Sonntag. Die fusionierte Bank hätte rund 2400 Filialen und in Deutschland einen Marktanteil von 20 Prozent.

Allerdings dürfte auch eine Fusion vorerst nicht darüber hinweghelfen, dass die beiden Grossbanken im Vergleich zu ihrer Konkurrenz deutlich weniger profitabel sind. Die anhaltend tiefen Zinsen und die zunehmende Bankenregulierung setzen den Banken zu, wie es in einer Studie der Deutschen Bank über die Schwäche des europäischen Finanzplatzes heisst, die Mitte März veröffentlicht worden ist. Die Ökonomen fordern in der Studie, dass die Banken in Europa fusionieren – und das nicht nur innerhalb eines Landes.

In den vergangenen Jahren ist der Deutschen Bank auch immer wieder eine allfällige Annäherung an die UBS nachgesagt worden – dies allerdings inklusive Dementi vom Zürcher Paradeplatz. Weder die UBS noch die Credit Suisse dürften von einer Fusion unmittelbar profitieren. Es dürften sich wenig Chancen auf neue Geschäfte eröffnen, heisst es in Analystenkreisen.