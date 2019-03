Als die interne Revision dies in einer Prüfung im Herbst 2012 ansprach, gab sich die Amtsführung mit der Zusicherung der BLS zufrieden, man habe im Gegenteil die Zinskosten sogar vorfinanziert. Diese Aussage, so hält der Bericht fest, «war falsch und wurde zudem anscheinend leider auch nicht durch das BAV überprüft».

Ab 2014 wurde für die neuen Regionalzüge «Mutz» ein neues Zinskostenmodell vereinbart. Doch statt der versprochenen «Kostenwahrheit» war gemäss dem gestern vorgelegten Bericht das Gegenteil der Fall: Der Unterschied zwischen den tatsächlichen Zinskosten und den beim Bund und den sieben Kantonen in Rechnung gestellten Zinskosten war noch grösser als beim alten Berechnungsmodell. Das BAV genehmigte die Jahresrechnungen trotzdem.

Im April 2018 nahm sich die interne Revision des BAV erneut der Sache an. Bereits in der Planungsphase zur Prüfung merkten Pascal Stirnimann und der zuständige Revisor Bruno Jost, dass viel mehr für die Zinsen bezahlt wurde als gerechtfertigt. Sie leiteten unverzüglich eine ausserordentliche Prüfung ein.

Amt setzt Empfehlungen der Revisoren nur zum Teil um

Im gestern veröffentlichten Bericht schlagen die Prüfer konkrete Verbesserungen vor, die allerdings vom Bundesamt nur teilweise übernommen werden. So sind sie der Meinung, die zu viel bezahlten Zinskosten müssten zurückerstattet werden. Das BAV hingegen übernimmt den Standpunkt der BLS, dass dies nur für die zu viel bezahlten Kosten seit 2014 gelte.

Noch mehr: Während die Prüfer der Meinung sind, das geltende fehlerhafte Berechnungsmodell sei «aufzuheben», weil es zu viele Risiken für weitere Fehlzahlungen enthalte, will es das BAV «abgeändert» weiterführen. Und obwohl die Prüfer fordern, auf solche Modelle künftig zu verzichten, möchte das BAV sie nicht ausschliessen. Immerhin sollen acht weitere Berechnungsmodelle, darunter eines mit den SBB, noch dieses Jahr unter die Lupe genommen werden.

Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr. Foto: Keystone

Verkehrspolitiker reagieren konsterniert auf den neuerlichen Skandal um Subventionen im öffentlichen Verkehr. Der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart findet, das Parlament müsse das Subventionssystem grundsätzlich unter die Lupe nehmen. Der BLS-Fall müsse wie schon der Postautoskandal von der Geschäftsprüfungskommission untersucht werden. «Dabei muss insbesondere geklärt werden, wo die Verantwortung für die jahrelangen Versäumnisse liegt.»

Für die Präsidentin der nationalrätlichen Verkehrskommission, die Thurgauer SP-Vertreterin Edith Graf-Litscher, ist die Lehre daraus, in Zukunft keine Sonderlösungen mehr für jedes Unternehmen zu erarbeiten. Jürg Grossen, Berner Nationalrat und Präsident der Grünliberalen, kritisiert, dass wie beim Postautoskandal der Staat Aufträge an einen Staatsbetrieb vergibt – und dann bei der Kontrolle nicht so genau hinschaut, wie er sollte. «Wir müssen das grundsätzlich ändern», sagt Grossen. «Wir brauchen mehr privates Unternehmertum. Der Staat sollte sich auf klassische Monopolbereiche im Service public und auf die Rolle als Schiedsrichter konzentrieren.» Der Berner SVP-Nationalrat Adrian Amstutz findet, es gebe zwar immer mehr Gesetze, aber immer weniger Eigenverantwortung und Anstand. «Das personalintensive Geschwür der organisierten Unverantwortlichkeit breitet sich im Staat wie in der Privatwirtschaft aus.»