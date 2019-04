BKW übernimmt Berliner Architekturbüro

Als Generalplanerin ergänze Hascher Jehle das Engineering-Portfolio der BKW um eine wichtige Kompetenz, teilte die Berner Gesellschaft am Mittwoch mit. Die Digitalisierung sowie grössere Projekte erforderten bei der Planung immer mehr Fachdisziplinen, und die Auftraggeber wünschten sich eine umfassende Beratung.

Hascher Jehle wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen plant Neubauten und ist in der Revitalisierung sowie im Umbau tätig. Mit der Integration in den Konzern erschliesse sich dem Unternehmen ein potenziell grösseres Marktgebiet und dank Kooperationen mit anderen Tochtergesellschaften auch die Möglichkeit, sich vermehrt an grossen Generalplanungen zu beteiligen, schrieb die BKW.