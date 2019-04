BKW schliesst Zürcher Tochterfirma

SVP-Grössräte wollen BKW aufspalten

Grossräte der SVP bringen die Aufspaltung der BKW zurück aufs Tapet. Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz hat am Montag zusammen mit Markus Aebi (Hellsau) eine Motion eingereicht. Damit wollen sie vom Regierungsrat einen Bericht darüber, welche Auswirkungen eine Aufspaltung der BKW hätte und wie diese umgesetzt werden könnte. Konkret geht es darum, den Konzern aufzuspalten in einen privatisierten Teil mit dem Dienstleistungsgeschäft und in einen staatlich beherrschten Teil mit den versorgungsnotwendigen Bereichen Infrastruktur, Stromproduktion und Stromhandel.

Soweit die Versorgungssicherheit betroffen sei, scheine eine staatliche Beherrschung in breiten Kreisen akzeptiert zu sein, schreiben die Motionäre. Das gilt auch für die SVP. So hatte eine unheilige Allianz der SVP-Mehrheit mit Links-Grün vor einem Jahr dazu geführt, dass im Grossen Rat die weitere Privatisierung der BKW abgelehnt wurde. Gemäss damaligem Beschluss muss der Kanton mindestens die Hälfte der Anteile an der BKW halten. Im Moment verfügt er über gut 52 Prozent.

Beim Dienstleistungsgeschäft ist für die beiden SVP-Grossräte eine staatliche Beteiligung kaum erforderlich. Die Motion ergänzt mehrere Vorstösse zum auf zwei Millionen Franken gestiegenen Salär von BKW-Chefin Suzanne Thoma. Dieses Thema beschlägt laut Lanz aber nur einen Teil der grundsätzlicheren Fragestellung zur Struktur der BKW und dem Staatseinfluss. Auch aus den Reihen von FDP und Grünliberalen wird die Aufspaltung der BKW immer wieder thematisiert. (jw)