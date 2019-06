BKB-Gruppe baut Stellen ab

Verwaltungsrat neu besetzt

Die Bank Cler hat an ihrer Generalversammlung am Dienstag zudem ihren Verwaltungsrat teilweise neu besetzt. Zum neuen Verwaltungsratspräsidenten wurde BKB-CEO Basil Heeb und zu seinem Stellvertreter BKB-Finanzchef Christoph Auchli gewählt. Überdies zieht neu BKB-Rechtschefin Regula Berger in den Verwaltungsrat ein.

Als neues unabhängiges Mitglied wurde Maya Salzmann in den Verwaltungsrat gewählt, die unabhängigen Mitglieder Barbara Heller, Andrea Prange und Christian Wunderlin wurden bestätigt. Damit bleibe die Mehrheit des Verwaltungsrats unabhängig, betont die BKB.

Der bisherige Präsident Andreas Sturm sowie die Mitglieder Sebastian Frehner, Christine Keller und Ralph Lewin verzichteten derweil auf eine Wiederwahl. Lewin und Sturm bleiben aber weiterhin im BKB-Bankrat.

Umbau der Konzernleitung

Angepasst wurde ausserdem die BKB-Konzernleitung, die neu aus der Geschäftsleitung der BKB besteht. Sandra Lienhart, CEO der Bank Cler, wird Beisitzerin der Konzernleitung und Cler-Geschäftsleitungsmitglied Peter Schnellmann scheidet aus der Konzernleitung aus. Neuer stellvertretender Vorsitzender der Konzernleitung und stellvertretender CEO der Kantonalbank wird Luca Pertoldi.