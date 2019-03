BEKB-Verwaltungsrätin wirbt für falsche Bank

Werbetexter hätten die zweitgrösste Schweizer Bank kaum in ein vorteilhafteres Licht rücken können: «Die Credit Suisse ist eine international vernetzte Bank. Das ist genau das, was wir als exportorientiertes KMU brauchen.» Das sagt Eva Jaisli, Chefin und Mitinhaberin der Werkzeugherstellerin PB Swiss Tools in Wasen im Emmental.