1'008'000 Franken: So hoch war das Jahressalär von BEKB-Chef Hanspeter Rüfenacht im vergangenen Geschäftsjahr. 2017 verdiente er mit 1'931'000 Franken noch fast doppelt so viel. Was aus dem Papier aussieht wie eine saftige Lohneinbusse, ist aber mit einem ausserordentlichen Ereignis 2017 zu erklären.