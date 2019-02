Butswinkas ist nun der zweite Topmanager, der innert zweieinhalb Wochen überraschend und vorzeitig seinen Abgang bei Tesla macht. Am 30. Januar verliess Finanzchef Depaak Ahuja die Firma. Der Exodus von Kadermitgliedern unter Musk ist enorm. Gemäss der internationalen Nachrichtenagentur Reuters hat Tesla seit Beginn des Jahres 2016 mehr als 40 Topmanager verloren. Eine solche Personalfluktuation ist selbst in den USA, wo teilweise immer noch nach dem Prinzip «hire and fire» – (anstellen und entlassen) – gearbeitet wird, ungewöhnlich hoch.

Nach zwei Monaten genug vom Chef: Anwalt Dane H. Butswinkas. (dbutswinkas.wc.com)

Der Abgang des Chefjuristen ist insofern bemerkenswert, als er 24 Stunden nach in Wirtschaftskreisen viel beachteten Twitter-Ankündigungen von Musk bekannt wurde. Auf dem sozialen Netzwerk liess der Tesla-Boss ein ambitiöses Produktionsziel verlauten. Darin stand, dass die Firma 500’000 Autos im Jahr 2019 herstellen werde. Das sind 100’000 mehr als bei seiner Vorhersage vor drei Wochen.

Der Boss und seine Tweets

Vier Stunden später korrigierte Musk seinen ersten Tweet und schraubte die Anzahl Wagen nach unten – auf 400’000 Elektroautos. Die «New York Times» (NYT) hält fest, dass diese Ankündigungen Musks Fragen aufwerfen, welche Übereinkunft der Tesla-Chef mit der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) überhaupt getroffen habe. Der Boss hatte mit seinen launenhaften Aussagen seiner Firma hektische Zeiten beschert. Nach seinem Tweet 2018, er werde Tesla von der Börse nehmen, folgte eine Klage der Börsenaufsicht. Die SEC kündigte damals neben persönlichen Sanktionen zudem an, dem Tesla-Chef künftig auf die Finger zu schauen.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.

— Elon Musk (@elonmusk) 20. Februar 2019