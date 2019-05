Atupri verliert Kunden

Bei der einst als Betriebskrankenkasse der SBB gegründeten Atupri gibt es inzwischen 221 Vollzeitstellen, 8 mehr als im Vorjahr. Demgegenüber sank die Zahl der Versicherten in der obligatorischen Krankenpflege um rund 8500. Gesamthaft ging die Versichertenzahl um 4 Prozent auf 196'355 zurück. Zunahmen in den Kantonen Solothurn und Basel-Stadt stehen Rückgänge in den Kantonen Bern und Zürich gegenüber.