Dass überhaupt verschärfte Kompensationsregeln ausgearbeitet werden müssen, ist ein Erfordernis des sogenannten Dodd–Frank-Gesetzes. Dieses wurde noch unter Präsident Barack Obama im Jahr 2010 in Kraft gesetzt und hat in Bezug auf die Banker vor allem zum Ziel, dass diese keine Anreize zum Eingehen grosser Risiken erhalten, die zwar kurzfristig hohe Gewinne ermöglichen, mittelfristig dem Unternehmen und der Allgemeinheit aber grossen Schaden zufügen.

Die neuen Regeln fordern daher Bonisysteme, die dem Management einen Anreiz geben, die Gewinne des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Erreicht wird das etwa durch Halteperioden für zugewiesene Aktien der eigenen Bank und durch die Möglichkeit, dass das Unternehmen die Boni auch wieder zurückfordern kann.

Sechs Aufsichtsbehörden reden mit

Es liegt einerseits am bisherigen Widerstand der Banker, dass die in diesem Gesetz geforderten Regeln bis heute nicht umgesetzt wurden, andererseits aber auch am Umstand, dass ganze sechs Aufsichtsbehörden in den USA bei der konkreten Ausgestaltung mitreden. Eine davon ist die US-Notenbank Federal Reserve. Zwei Anläufe scheiterten noch in Obamas Amtszeit, ein dritter im Jahr 2016.

Der Entwurf von 2016 sah vor, dass die grössten Banken die Auszahlung von mindestens der Hälfte der Boni um vier Jahre aufschieben – und damit um ein Jahr länger, als das der Branchenpraxis entspricht – und dass die Bankmanager bis zu sieben Jahre nach der Gutschrift der Boni jene wieder zurückzahlen müssen, wenn ihr Handeln der Bank schadet oder wenn die Bank die Ergebnisse, die zu den Boni geführt haben, nach unten korrigieren muss. Der letzte Entwurf scheiterte vor allem daran, dass sich die Finanzbranche gegen eine breite Anwendung dieser Regeln gewehrt hat. Die Branche wollte, dass die Regeln auf das Topmanagement beschränkt bleiben.

30-Millionen-Gehalts-Grenze geknackt

Für die Betroffenen hält sich das Problem in Grenzen. Den Regulierungen ist die Branche teilweise bereits zuvorgekommen. Bei Goldman Sachs zum Beispiel werden die auf Aktien basierenden Boni auf drei Jahre verteilt ausgegeben, und die Titel dürfen fünf Jahre lang nicht verkauft werden. Grund für die Anpassungen ist aber nicht nur das Verhalten der Regulierungsbehörden, sondern auch der Druck der Aktionäre und ihrer Vertreter.