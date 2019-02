Die Geste von Diego Simeone hat diese Woche zu reden ­gegeben: Der Atlético-Madrid-Trainer fasste sich nach dem Führungstor seines Teams gegen Juventus in der Champions League demonstrativ in den Schritt. 2016 hatte bereits Bundestrainer Jogi Löw mit dem Griff in die Hose für Furore gesorgt. Und auch GC-Trainer Thorsten Fink will sich des Rituals bedienen, um seiner lahmen Truppe einzuheizen: «Bei jedem Sieg mache ich ab jetzt den Simeone», sagt Fink im «Blick».