Alpiq ist vollständig in Schweizer Hand

Der Kaufpreis für die EDF-Beteiligung beträgt rund 489 Millionen Franken oder 70 Franken je Alpiq-Aktie. Nach der Transaktion halte das Konsortium der Schweizer Aktionäre 88 Prozent an Alpiq, betonte Conrad Amman, CEO der Baselbieter Primeo Energie am Freitag vor den Medien. «Wir sind sehr froh, dass wir eine Schweizer Lösung gefunden haben.» Bei den verbleibenden 12 Prozent handelt es sich um die an der SIX kotierten Titel.

Transaktion über Wandeldarlehen

Beim Ausstieg der EDF handelt es sich um keine Überraschung. Der französische Energieversorger hatte bereits im vergangenen August die Konsortialvereinbarung der Alpiq-Gründungsaktionäre per September 2020 gekündigt. Nun werde die Vereinbarung mit dem Vollzug der Transaktion vorzeitig enden, hiess es.

Die Primeo Energie sowie die Westschweizer EOS Holding kaufen der EDF nun zunächst ihren Anteil paritätisch ab. Finanziert wird der Kauf mit einem Pflichtwandeldarlehen der CSA Energie-Infrastruktur, einer Anlagegesellschaft, in der 135 Schweizer Pensionskassen investiert sind. Das Wandeldarlehen soll in bis zu einem Jahr fällig werden, womit die Alpiq-Aktien in den Besitz der CSA übergehen.

Investor für Energie-Infrastruktur

Beim künftigen neuen Alpiq-Grossaktionär handelt es sich um den «grössten institutionelle Investor in die Schweizer Energie-Infrastruktur», wie Dominik Bollier, Managing Partner der von der Credit Suisse verwalteten CSA Energie-Infrastruktur vor den Medien sagte. Die Investitionsschwerpunkte liegen bei Übertragungs- und Verteilnetzen sowie bei der Grosswasserkraft.

Die CSA investiere dabei mit einem unbefristeten Anlagehorizont. «Aufgrund unserer langfristigen Ausrichtung sehen wir uns als Finanzierungspartner der öffentlichen Hand», so Bollier. Bei den Teilnehmern handle es sich ausschliesslich um Schweizer Vorsorgeeinrichtungen: Das garantiere, dass die Alpiq in Schweizer Hand bleibe.