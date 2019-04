Adval Tech sucht neue Mitarbeitende

2018 sank zwar der Netto­umsatz um 4,5 Prozent, der Reingewinn nahm dennoch leicht auf 8,8 (Vorjahr: 8,7) Millionen Franken zu. Dies hat das von den Industriellen Willy Michel und Michael Pieper kontrollierte Unternehmen bereits im März bekannt gegeben. Die in Uetendorf produzierten Autobauteile stellt Adval Tech inzwischen in Endingen in Süddeutschland und am ungarischen Standort Szekszárd her. Um die Hälfte erweitern will das Unternehmen die Produktionskapazität in China. Dazu soll das bisherige Werk in ein neues, grösseres Gebäude umziehen. Ferner deutete Konzernchef René Rothen an, dass Adval Tech Firmenkäufe prüfe. Im Fokus sei Norddeutschland.