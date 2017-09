Abrupter Abgang im BLS-Kader

Andreas Willich, Leiter Personenverkehr, hat das Unternehmen per sofort verlassen. Der 45-Jährige ­hatte diesen Bereich seit 2011 ­geführt. Die BLS schreibt in ihrer Mit­teilung, dass sie mit der Einreichung des Konzessions­gesuchs für den Wiedereinstieg in den Fernverkehr vor kurzem einen wichtigen Meilenstein ­erreicht habe. «Diese Gelegenheit möchte Andreas Willich nutzen, um sich nun eine Auszeit zu gönnen und sich beruflich neuen Herausforderungen zuzuwenden.»

Die Abruptheit der Trennung deutet indes darauf hin, dass diese nicht in Minne verlaufen ist. Aus dem Innern der BLS ist zu hören, dass es zwischen BLS-Chef Bernard ­Guillelmon und Willich zu Spannungen gekommen sei und dass die beiden nicht die gleichen ­Visionen für das Bahnunternehmen geteilt ­hätten. Interimistisch übernimmt nun Guillelmon die Leitung des Personenverkehr. (sny/sda)