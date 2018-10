90-Millionen-Abfindung trotz Sex-Vorwürfen

48 Mitarbeiter hat Google in den letzten zwei Jahren wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung entlassen. Das teilte das Unternehmen seinen Mitarbeitern in einer E-Mail mit. Grund dafür dürfte ein Bericht der «New York Times» sein. Diese hatte aufgedeckt, dass auch ein Superstar des Unternehmens wegen sexueller Belästigung hatte gehen müssen – Andy Rubin. Bei ihm sei der Abschied aber wohlwollend gewesen.

Rubin betreute bei Google das Android-Betriebssystem. Als er 2014 den Konzern verliess, liess sich Google-Chef Larry Page mit den Worten zitieren, er wünsche Andy nur das Beste. Rubin habe mit Android etwas Aussergewöhnliches entwickelt und über eine Milliarde Nutzer glücklich gemacht. Nicht öffentlich gemacht wurden die Vorwürfe gegen Rubin, er habe eine Mitarbeiterin sexuell misshandelt. Google soll von diesen Anschuldigungen gewusst haben, so die «New York Times».

90-Millionen-Dollar-Abfindung statt Entlassung

Mit der Frau soll Rubin der Zeitung zufolge eine aussereheliche Beziehung geführt haben. 2013 soll er sie in einem Hotelzimmer zu Oralsex gezwungen haben. Das berichten zwei Führungspersonen des Unternehmens. Google habe eine Untersuchung durchgeführt und sei zum Schluss gekommen, dass die Aussagen glaubwürdig seien. Rubin sei informiert worden – aber anstatt ihn zu feuern, habe Page ihn gebeten, zu gehen.

Das macht einen entscheidenden Unterschied: Der Konzern hätte Rubin feuern und ihm keine Abfindung zahlen können. Stattdessen zahlte Google dem Manager ein 90-Millionen-Paket zum Abgang. Diese Gelder würden monatlich in 2-Millionen-Dollar-Tranchen ausgezahlt – die letzte dieser Zahlungen stünde nächsten Monat an, schreibt die «New York Times».

Fesselspiel-Videos auf Computer

Damit nicht genug: Google investierte auch Millionen Dollar in Rubins nächstes Projekt. Rubin betont derweil, er habe das Unternehmen auf eigene Faust verlassen. «Ich habe nie eine Frau gezwungen, in einem Hotelzimmer Sex zu haben», teilte er in einem Statement mit. Die falschen Anschuldigungen seien Teil einer Hetzkampagne seiner Ex-Frau. Diese wolle ihn während eines Scheidungs- und Sorgerechtsstreits verunglimpfen.

Doch bereits vor dem Zwischenfall, der zu Rubins Abgang führte, soll der Manager aufgefallen sein. So habe er Untergebene oft als «dumm» oder «inkompetent» bezeichnet. Google reagierte allerdings erst, als Sicherheitsmitarbeiter Videos von Fesselspielen auf Rubins Computer fanden. Der Konzern strich ihm für das Jahr seinen Bonus.

Aussereheliche Fetisch-Beziehungen

In einer Zivilklage von Rubins Ex-Frau Rie Rubin behauptet diese, Rubin habe mehrere aussereheliche Beziehungen gehabt – in denen die Frauen als «Besitz» Rubins gegolten hätten. Rubin habe ihnen im Gegenzug Geld überwiesen. Rubins Vermögen beläuft sich seiner Ex-Frau zufolge auf rund 350 Millionen Dollar.

In der Klage ist ein Screenshot einer E-Mail enthalten, die Rubin an eine der Frauen geschickt haben soll. Darin heisst es: «Jemandem zu gehören, ist so, als wärst du mein Eigentum, und ich kann dich an andere Menschen verleihen.»

«Gehen jeder einzelnen Beschwerde nach»

Nach dem Bericht der «New York Times» schickte Google-Chef Sundar Pichai eine Mail an seine Belegschaft. «Der Bericht der New York Times war schwer zu lesen», heisst es darin. Und: «Wir nehmen es todernst damit, einen sicheren und inklusiven Arbeitsplatz zu bieten. Wir wollen sichergehen, dass wir jeder einzelnen Beschwerde über sexuelle Belästigung oder unangemessenes Verhalten nachgehen und entsprechende Massnahmen treffen.»

Pichai erklärt, das Unternehmen habe in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung ohne Abfindung gefeuert. 13 der Entlassenen seien Führungskräfte gewesen. Zum Fall Rubin nimmt er keine Stellung. (Redaktion Tamedia)