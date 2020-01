300 Tote jährlich – und der Nachschub an Antibiotika stockt

Es ist die Horrorvorstellung jedes Patienten, der in ein Spital eingewiesen wird: sich mit einem multiresistenten Keim zu infizieren, gegen den kein Antibiotikum mehr hilft. In der Schweiz sterben laut Schätzungen jedes Jahr rund 300 Menschen an solchen Antibiotikaresistenzen. Keime töten in der Schweiz damit mehr Menschen als Unfälle im Strassenverkehr.