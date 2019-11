Swatch Group schliesst wegen Unruhen in Hongkong ihre Läden

Von Januar bis Oktober gingen die Exporte um knapp 9 Prozent auf 2,2 Milliarden Franken zurück. «Hongkong bleibt der erste Markt unserer Industrie», sagt Jean-Daniel Pasche, Präsident des Dachverbands der Uhrenindustrie. «Solange sich die Unruhen dort aber fortsetzen, werden unsere Ausfuhren leiden.»

Chinesen reisen statt nach Hongkong nach Japan, Südkorea oder Singapur, um sich dort mit Luxusuhren einzudecken.

Das ist für die Branche deshalb ein Problem, weil sie in der ehemaligen britischen Kolonie mit Luxusuhren traditionell höhere Margen erwirtschaftet als an anderen Standorten. Hongkong ist einerseits eine beliebte Einkaufsdestination für kaufkräftige Touristen vom chinesischen Festland. Auf der anderen Seite ist die Metropole aber auch ein Drehkreuz für die Nachbarländer. Von dort aus versorgt die Schweizer Uhrenindustrie die umliegenden Märkte in Südostasien. Die Eskalation der Proteste trifft die hiesigen Uhrenhersteller deshalb empfindlich.

Dennoch gibt es in der Uhrenindustrie derzeit keine Anzeichen für einen Stellenabbau. Der Grund: In den übrigen wichtigen Exportmärkten läuft das Geschäft gut, wie die aktuellen Zahlen für Oktober zeigen.

Doch auch die Touristen vom chinesischen Festland sorgen mit ihrem Verhalten für Zuversicht: Sie reisen statt nach Hongkong nach Japan, Südkorea oder Singapur, um sich dort mit Luxusuhren einzudecken. Oder aber sie kaufen vermehrt wieder in China selbst ein.

«Der Rückgang in Hongkong wird so zu einem grossen Teil in den anderen Ländern kompensiert», sagt Branchenkenner René Weber von der Bank Vontobel. Die Analysten der Helvetischen Bank rechnen mit einem «Aufholeffekt» für Hongkong, sollten die Demonstrationen nachlassen.

Wirtschaft in Hongkong schrumpft

Hongkong stürzte im dritten Quartal in eine Rezession, wie die offiziellen Daten jetzt zeigen. Die Wirtschaft schrumpfte von Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 3,2 Prozent. Das ist eine deutliche Abschwächung gegenüber dem zweiten Quartal mit einem Rückgang um 0,5 Prozent.

Da keine unmittelbare Lösung für die politische Krise der Stadt in Sicht ist, könnte sich der erste konjunkturelle Abschwung Hongkongs seit zehn Jahren bis ins kommende Jahr hinein erstrecken.