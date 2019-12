Studie: USA sind grösste Welthandels-Profiteure

87 Milliarden US-Dollar brachte die Mitgliedschaft demnach den Vereinigten Staaten im Jahr 2016, gefolgt von China (86 Milliarden) und Deutschland (66 Milliarden) «Die WTO ist das Betriebssystem der Weltwirtschaft, das täglich dafür sorgt, das Waren und Dienstleistungen in einer stabilen, regelbasierten Umgebung zirkulieren können», sagte Christian Bluth, Handelsexperte der Bertelsmann Stiftung.

USA blockieren Streitbeilegung

Die WTO feiert am 1. Januar ihren 25. Geburtstag – zum Feiern dürfte der Organisation mit Sitz in Genf aber gerade nicht zumute sein. Denn seit Anfang Dezember können Handelsdispute nicht mehr geordnet beigelegt werden, weil es im Streitschlichtungsverfahren keine Berufungsrichter mehr gibt. Die USA haben neue Ernennungen seit Jahren blockiert. China bezeichnete das Verhalten der Nordamerikaner als bisher «schwersten Schlag» gegen die WTO.

«Ohne Durchsetzung von Regeln kann ein regelbasiertes System nicht lange bestehen,» sagte Bluth. Die WTO brauche dringend ein Update, um weiterhin Wohlstand generieren zu können. Wer statt der WTO auf ein System von rein bilateralen Handelsabkommen setze, würde enorme Wohlstandseinbussen im internationalen Handel riskieren. Weltweit habe die WTO 2016 einen Wohlstandszuwachs von rund 855 Milliarden US-Dollar geschaffen. Dies entspreche in etwa einem Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes.

164 Mitgliedsländer hat die WTO – die meisten profitieren laut der Bertelsmann-Studie von der Mitgliedschaft in der Organisation. Nicht-Mitglieder hätten mit Wohlstandseinbussen und einem Exportrückgang zu kämpfen. So gingen den Autoren zufolge die nominalen Exporte in Nicht-WTO-Ländern von 1980 bis 2016 um 5,5 Prozent zurück. In WTO-Mitgliedsländern seien sie im selben Zeitraum um 14 Prozent gewachsen.