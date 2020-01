Steuersünder in der Schweiz liefern 572 Millionen ab

Auch wenn neun Jahre nachdem die Regelung in Kraft trat noch immer grosse Vermögen gemeldet werden, ist der ganz grosse Boom vorbei. Eine Umfrage bei den Kantonen zeigt, dass die Anzahl der Selbstanzeigen und der Erträge daraus im letzten Jahr deutlich zurückgegangen ist.

«AIA-Welle» ist vorbei

2017 und 2018 war die Zahl der Selbstanzeigen besonders gross, weil die Schweiz damit begann, Daten von Steuerpflichtigen mit ausländischen Steuerbehörden auszutauschen. Der AIA habe eine «präventive Wirkung» entfaltet, von der die Steuerbehörden profitiert hätten, schrieb die Finanzdirektion des Kantons Basel-Stadt letzte Woche. Die Finanzdirektion des Kantons Zürich spricht gar von einer «AIA-Welle».

«Steuerpflichtige haben vor dem automatischen Informationsaustausch reinen Tisch machen wollen.»Robert Desax, Rechtsanwalt und Steuerexperte

«Steuerpflichtige mit Vermögen im Ausland haben vor der Einführung des automatischen Informationsaustauschs reinen Tisch machen wollen», sagt auch Robert Desax, Rechtsanwalt und Steuerexperte bei Walder Wyss in Zürich, der Steuerpflichtige beraten hat. Das könne sowohl ein Schweizer sein, der zum Beispiel ein in Liechtenstein vorhandenes Bankkonto nicht angegeben habe, oder ein Ausländer, der in der Schweiz Steuern bezahlen müsse und Vermögenswerte in seinem Heimatland aufdecke.