«Stasi-Methoden»: Zalando überwacht seine Mitarbeiter

Früher habe allein die jeweilige Führungskraft entschieden, ob jemand befördert werde oder mehr Gehalt bekomme, sagt Personalchefin Astrid Arndt am Zalando-Hauptsitz in Berlin. «Jetzt fliesst ein, wie Kollegen, firmeninterne Kunden und Führungskräfte über einen denken. Dieses System ist fairer als vorher.» Man unterstütze die Entwicklung jedes Mitarbeiters durch «gelebte Feedback-Kultur».

Gute Miene zum bösen Spiel

Befragte Mitarbeiter sehen das anders. «Es ist eine 360-Grad-Überwachung», sagt einer. «Ich kann nicht einfach mal einen schlechten Tag haben.» Monate später schlage sich eine Situation, an die er sich gar nicht mehr erinnere, in einer Beurteilung nieder. «Man muss die ganze Zeit gute Miene zum bösen Spiel machen», so schildert es Marianne Meier. «Jeden ständig anlächeln. Das kann sich sonst alles rächen.»

Aktuell nominieren Mitarbeiter zweimal jährlich bis zu acht Angestellte, die sie beurteilen. Wobei Führungskräfte die Auswahl mitbestimmen. Im Prinzip werde jeder angehalten, permanent Aufzeichnungen zum Verhalten der Kollegen anzufertigen, so die Forscher. Den Eindruck der Überwachung verstärke, dass Zalando teilweise in voll verglaste Räume umzog, mit ständig einsehbaren Arbeitsplätzen. «Ich finde Zonar unmöglich», sagt ein Mitarbeiter. «Eigentlich sind es Stasi-Methoden.»

Zalando stellt Kontrolle in Abrede

Zalando erklärt, es gebe ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an Leistungskontrolle. Zonar werde nur im gesetzlich erlaubten Umfang genutzt. Die zitierten Arbeitnehmer seien nicht repräsentativ. Eine interne Umfrage zeige, dass 67 Prozent der Mitarbeiter Zalando als guten Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Nur 13 Prozent erwägten einen Firmenwechsel. «Zonar ist kein Instrument der Kontrolle», behauptet Personalchefin Arndt.

«Es soll alles anonym sein. Aber jeder redet darüber: Gib mir ein gutes Feedback, dann gebe ich dir auch eines.»Marianne Meier, Zalando-Mitarbeiterin

Man findet auch Beschäftigte, die das System im Prinzip gutheissen. «Ich bekomme Feedback für meine Arbeit. Je besser es ist, desto besser ist meine Beurteilung», erzählt einer am Telefon. «Das ist eine tolle Sache, wenn es die Firma gut lebt.» In der Realität sieht er aber gravierende Probleme: «Man beschützt seinen eigenen Bereich, statt zusammenzuarbeiten. Die Überwachung durch Zonar spielt dabei eine Rolle. Die Leute überlegen vor allem, wie wirke ich, statt an die Sache zu denken.»