Wohnen wird 2020 eher günstiger

Gentrifizierung verdrängt alteingesessene Mieter

Besonders in Städten verschwinde der Altbestand, zugunsten von Neubauten. Alte Wohnungen würden renoviert, die Mieten daraufhin steigen. Die sogenannte Gentrifizierung dränge alteingesessene Mieter aus ihren Quartieren. Denn sie seien oft nicht mehr in der Lage, die hohen Mieten zu zahlen. «Ich vermute, dass die Regulierung auf dem Mietermarkt weiter zunehmen wird», prognostiziert Fahrländer.

Die Preise für Einfamilienhäuser stagnieren lautFahrländer Partner in den kommenden Jahren. Diese waren bisher stetig gestiegen. Die Beratungsfirma prognostiziert, dass in den kommenden Jahren vermehrt alte Einfamilienhäuser aus den 70er- und 80er-Jahren auf den Markt kommen werden. «Man kann hier von einem Generationenwechsel sprechen», sagt Fahrländer. Denn die Leute, die in diesen Häusern lebten, seien oft älter, wollten sich räumlich verkleinern und würden aus diesem Grund ausziehen. «Wir gehen davon aus, dass ausserhalb der Städte mehr Einfamilienhäuser auf den Markt kommen werden, was sich automatisch auf die Preise auswirkt», sagt Fahrländer.

«Die Regulierungen der letzten Jahre zeigen, dass Spannung am Markt besteht», sagt er. Die Selbstregulierung der Banken, die im neuen Jahr durch einen erhöhten Eigenkapitalanteil die Hypothekenvergabe bei Renditeliegenschaften bremsen soll, dürfte gemäss Immobilien-Report in den kommenden Jahren Auswirkungen auf das Bauwachstum von Renditeliegenschaften haben.