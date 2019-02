Können Sie das genauer ausführen?

Die USA haben noch nie in einer solchen Welt gelebt. Wir waren das Zentrum der nicht kommunistischen Länder und – nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – der ganzen Welt. Wir werden weiterhin sehr wichtig bleiben, aber weniger im Zentrum und weniger mächtig, aber wir sind auch nicht in der Lage, uns in die Isolation zurückzuziehen. Das ist ein Gleichgewicht, in das sich die USA als Land bisher nie fügen mussten. Das ist der kritische Aspekt der Beziehung zu China. Die Frage ist auch, wie weit China überhaupt bereit ist, sich den Regeln eines gemeinsamen Systems unterzuordnen. Möglicherweise will das Riesenland einfach nach eigenen Regeln spielen. Damit hängt zusammen, wie viel Macht und Kontrolle China in Asien ausüben will. Ob es andere Länder faktisch zu Kolonien machen will. Wir kennen die Antwort noch nicht.

Besteht also die Gefahr, dass sich der Konflikt zwischen China und den USA noch verschärft?

Ja, die Gefahr ist gross. Der Trend in den USA ist aktuell, China zu dämonisieren. Man sieht das Land als Feind. Es haben jetzt alle begriffen, dass eine neue Sicht notwendig wurde: Die einfache Annahme, dass China bloss ein glückliches weiteres integriertes Mitglied des internationalen Systems werden will, war zu simpel. Wenn man nun diese konventionelle Weisheit korrigiert, sollte man nicht gleich auf die andere Seite des Spektrums wechseln und behaupten, dass China ein immer gefährlicherer militärischer Aggressor ist. Die USA müssen im nächsten Jahrzehnt ihre internationale Rolle überdenken und gleichzeitig die essenzielle Rolle von China akzeptieren. Historisch betrachtet waren wir nicht wirklich gut in sehr nuancierten strategischen Dialogen wie diesem.

Man konnte jüngst den Eindruck gewinnen, die bisherige wirtschaftliche Architektur der Weltordnung werde immer weniger akzeptiert und befinde sich im Niedergang.

Die Herausforderung kommt aus zwei Richtungen. Einerseits von Ländern wie Russland und China. Beide unterstützen noch immer gewisse Elemente der Nachkriegsordnung. Aber sie beanspruchen zunehmend die gleiche Rolle, wie sie die USA einige Zeit beansprucht haben: Das Recht, die Regeln zu biegen oder auch zu brechen, wenn sie das für nötig halten.

Was meinen Sie konkret mit dem Brechen von Regeln?

Das ganze Verhalten Chinas – vom Umgang mit intellektuellen Eigentumsrechten oder ausländischen Investitionen von Unternehmen aus dem Ausland bis zum Verhalten von Russland in Osteuropa – verletzt klar die Prinzipien der Nachkriegsordnung. Diese Herausforderung liesse sich in Grenzen halten, wenn der Konsens bei den anderen Ländern stark bleiben würde. Aber die andere Seite der Herausforderung besteht darin, dass in vielen Ländern die Mittelklasse empfindet, dass die Globalisierung ausser Kontrolle geraten ist und dass sie im Kern die Kontrolle über die Identität und die Gestaltungskraft der eigenen Gesellschaft verloren hat. Die populistische und nationalistische Antwort darauf in den USA, Europa und Lateinamerika hat dazu geführt, dass die wichtigsten Träger und Förderer der Nachkriegsordnung wesentliche Elemente daraus nicht mehr weiter stützen.

Lässt sich denn das Nachkriegssystem noch reparieren?

Ja. Aber wir stehen am Abgrund, und es wird gefährlich, wenn sich in ein bis zwei Jahren nichts ändert – etwa wenn nationalistische und populistische Parteien bei den Europawahlen im Mai stark zulegen können, sodass die internationalen Mechanismen gestoppt werden. Oder wenn die USA aus einer Reihe von internationalen Institutionen und Allianzen aussteigen. Wenn sie keine Vertreter ans Schiedsgericht der Welthandelsorganisation senden und die Organisation so lahmlegen. Das würde bedeuten, dass wir einen kritischen Moment erreicht hätten.