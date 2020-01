Wie eine Pandemie die Wirtschaft beeinflusst

Als am Montag die Kurse an den Börsen weltweit Verluste verzeichneten, wurde als Grund dafür von Beobachtern in erster ­Linie die Sorge vor den Folgen des Coronavirus angeführt. Mit der Ausbreitung der Lungenkrankheit vor allem in China ­rücken damit schon jetzt mögliche realwirtschaftliche Konsequenzen mit in den Fokus.