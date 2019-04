Weltweite Getreideernte deckt Bedarf nicht

Die weltweite Getreideernte wird bereits zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt nicht reichen, um den Bedarf zu decken. Das erwarten sowohl die UN-Welternährungsorganisation (FAO) in Rom als auch der Internationale Getreiderat (IGC) in London. Im Agrarjahr 2018/19 (darunter versteht man den Zeitraum von einer Ernte bis zur nächsten) werden demnach knapp 30 Millionen Tonnen mehr verbraucht als geerntet werden, schätzt die FAO in ihrer jüngsten Prognose.