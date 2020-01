Weltmarkt für Insekten als Lebensmittel wächst

Wie wäre es mit herzhaften Wurmcrackern, dazu Heuschrecken am Spiess und zum Nachtisch ein Mehlwurmknusperdessert? Die Auswahl an Insektenrezepten ist mittlerweile gross, genauso wie die Auswahl an Kochbüchern. Doch schon beim Gedanken an ein solches Menü vergeht so manchem der Appetit. Denn was in vielen Regionen der Erde üblich ist, setzt sich in Europa nur sehr langsam durch: Insekten als Lebensmittel.