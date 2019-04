Warum Tesla jetzt bei Fiat Chrysler mitfährt

Fiat Chrysler macht einen ungewöhnlichen Schritt, um hohe Geldbussen in der EU zu vermeiden: Der Hersteller will Hunderte von Millionen Euro an Tesla zahlen, damit die Fahrzeuge des Elektroauto-Herstellers in seine Flotte aufgenommen werden. Das berichtet die Zeitung «Financial Times». Der italienisch-amerikanische Konzern drückt demnach auf diese Weise die Kohlendioxidemissionen seiner Fahrzeuge in der Europäischen Union rechnerisch auf ein zulässiges Niveau.