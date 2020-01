WEF distanziert sich von reichster Frau Afrikas

«Historische Neuigkeiten für ­Angola». So jubilierte Isabel dos Santos, die Tochter des ehemaligen Staatspräsidenten, letzten Frühling auf ihrem Instagram-Profil. Die Mobilfunkfirma Unitel sei die erste angolanische Firma, die Partnerin am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos werde. Unitel gehört Isabel dos Santos zu einem Viertel, und sie sitzt im Führungsgremium der Firma.