Von diesen Wohnungen aus kann man sogar Wale sehen

Die Idee ist im Prinzip alt: Das Volk der Urus lebt seit Inkazeiten auf schwimmenden Inseln aus Schilf. Noch heute haben die Urus auf dem Titicacasee in Südame­rika ihr Zuhause. Doch was sich mehrere Architekten nun in den Kopf gesetzt haben, hat damit ­allerdings nur noch entfernt zu tun: Sie wollen nämlich gigantische Städte auf den Ozeanen errichten.

Prominentester unter ihnen ist der Belgier Vincent Callebaut. Sein Projekt Lilypad sieht spektakuläre Metropolen vor, in denen bis zu 50 000 Menschen leben könnten. Ästhetisch inspiriert hätten ihn die Blätter der Amazonas-Riesenseerose, sagt Callebaut. Auf Englisch heisst sie Lilypad.

Erweiterung für Monaco

Die schwimmende «Ökopolis» soll sich auf einer Fläche von bis zu 500'000 Quadratmetern ausbreiten. Wer Glück hat, könnte einst aus einem der unteren Geschosse vielleicht sogar Wale beobachten. Callebaut will mit seiner Idee unter anderem Ländern wie Monaco helfen, die aus allen Nähten platzen. Dank Lilypad könnten sie in unmittelbarer Ufernähe Wohnungen auf dem Wasser anbieten.

«Die Idee ist grundsätzlich interessant», sagt der Architekt und ehemalige oberste Stadtplaner der Stadt Zürich, Patrick Gmür. «Ich bezweifle aber, dass Städte auf dem Wasser die Lösung für unsere Platzprobleme sind. Zuerst sollten wir unsere Städte verdichten, und zwar nachhaltig.» Da liege noch deutlich mehr drin, ist Gmür überzeugt. «Wichtig ist dabei, dass die Dichte auch einen Mehrwert generiert.»

So könnte sich in den Erdgeschossen der Gebäude, die weiter in die Höhe schiessen, ein attraktives Angebot für alle befinden. «Wenn es zum Beispiel ein Kino, ein Theater, ein Restaurant oder Gemeinschaftsräume gibt, erleben die Menschen in der Regel auch das Zusammenleben auf engerem Raum als angenehm», erklärt Patrick Gmür.

Daheim für Klimaflüchtlinge

Der Belgier Callebaut sieht seine künstlichen Inseln aber nicht nur als Erweiterungsmöglichkeit, sondern auch als Heimat für Klimaflüchtlinge. Menschen, die wegen der Erhöhung der Meeresspiegel ihr Zuhause verlieren, könnten hier Zuflucht finden. Dank Wind-, Solar-, Gezeiten- und Thermalenergie würden die Lilypad-Metropolen völlig autark vom Festland funktionieren. Regenwasser würde aufgefangen und gereinigt wieder verwendet werden.

Auch Nahrungsmittel könnten die Bewohner rund um die Städte anbauen und sich so selber versorgen. Die Inseln würden dabei frei auf den Ozeanen treiben. «Lilypad wandert vom Äquator zu den Polen, entlang der Strömungen», sagt Callebaut. Den Rumpf dieser riesigen Schiffe möchte er aus Polyesterfasern bilden, die mit einer Titanschicht überzogen sind.

Patrick Gmür hält diese Vorstellung für zu vereinfacht. «Eine Stadt auf dem offenen Meer wäre extrem schwierig zu bauen.» Auch die dafür nötige Infrastruktur könnte man nur mit enormem Aufwand bereitstellen. «Unter anderem müsste man das Regenwasser in riesigen Tanks auffangen.» Hinzu komme, dass man die Inseln gegen schwerste Tropenstürme sichern müsste. Ein gewaltiges Unterfangen.

Inseln für soziale Experimente

Von Städten auf dem Wasser träumen aber nicht nur Architekten, die neue Herausforderungen suchen. Die Idee hat auch eine politische Dimension. Das Sea-steading-Institut mit Sitz in San Francisco will Städte in internationalen Gewässern bauen, weil sie dann keiner staatlichen Hoheit unterstehen.

Gegründet hat das Institut im Jahr 2008 Patri Friedman, der Enkel des liberalen Ökonomen Milton Friedman. Unterstützung erhielt er unter anderem vom Silicon-Valley-Tycoon Peter Thiel. Das Ziel des Seasteading-Instituts ist es, längerfristig «Plattformen zur Verfügung zu stellen, um neue Wege des Zusammenlebens auszuprobieren».

So könnte eine Gesellschaft auf einer schwimmenden Inseln beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, eine andere völlig auf den freien Markt setzen. Die erfolgreichsten Städte sollen dann «als Inspiration für Wandel auf der ganzen Welt dienen», heisst es auf der Website.

Es gibt noch einige Hürden

Patrick Gmür warnt aber auch hier vor allzu viel Optimismus: «Ich glaube, Inseln in Ufernähe, die über Brücken mit dem Festland verbunden sind, sind realitätsnaher als solche auf dem of­fenen Meer.» Für Erstere gebe es bereits Beispiele. So hat etwa Amsterdam seine Fläche durch die Aufschüttung von künstlichen Inseln im Osten erweitert. Entstanden ist ein neuer Stadtteil namens ljburg.

Solange die Erweiterungen in der Nähe einer bestehenden Stadt gebaut werden, sind jedoch kaum politische Experimente möglich. Diese Schwierigkeit muss auch das Seasteading-Institut noch lösen. Vor knapp einem Jahr hat es eine Absichtser­klärung mit dem französischen Überseeterritorium Polynesien im Pazifik unterschrieben. Nächstes Jahr soll der Bau einer schwimmenden Insel vor Tahiti beginnen. Sie wäre damit aber nur halb autonom und stünde unter der Hoheit Frankreichs.

In der Serie «Revolutionäre Ideen» haben wir in loser Folge technologische Visionen vorgestellt. (Berner Zeitung)