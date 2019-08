Verzögerung bei Wasserkraftwerk kostet die Alpiq Millionen

Zudem wird der Bau, an dem auch die SBB mit 36 Prozent beteiligt sind, 200 Millionen Franken teurer. Alpiq-Finanzchef Thomas Bucher sprach an der Präsentation der Halbjahreszahlen von einer «leichten Abweichung von 10 Prozent».

Doch für die ansonsten schon angespannte Finanzlage der Alpiq ist auch eine solche Abweichung brutal. In den Büchern der Alpiq taucht nun ein negativer Sondereinfluss von 39 Millionen Franken auf, der auf das teurere Projekt Nant de Drance zurückzuführen ist.

Unter dem Strich resultierte für die Alpiq im ersten Halbjahr ein Verlust von 206 Millionen Franken. Bis ruhigere Zeiten kommen, dürfte es noch ein wenig dauern. Denn die Alpiq steht unter Beschuss eines aktivistischen Aktionärs.

Ein Rückblick: Seit kurzem hat die Alpiq mit der CSA Energie-InfrastrukturSchweiz, einem Teil der Credit-Suisse-Anlagestiftung, einen neuen Aktionär. Sie hält 25 Prozent an der Alpiq. Nun hat sie ein Kaufangebot an die Aktionäre gemacht. Diese erhalten 70 Franken pro Aktie. Danach soll die Firma von der Börse genommen werden. Viele Aktionäre sind seit langem an der Alpiq beteiligt und haben teilweise zu einem weit höheren Preis ihre Papiere gekauft.

Einer der Aktionäre, der aktivistische Investor Eric Knight, hat letzte Woche Alarm geschlagen. Er will einen Weggang von der Börse verhindern und wandte sich mit einem öffentlichen Brief an die Alpiq.

Jens Alder, CEO und Verwaltungsratspräsident in Personalunion, gibt sich äusserst gelassen, spricht man ihn auf Knight und seine Forderungen an. «Wir waren vorher mit dem Aktionär im Gespräch. Er versucht seine Interessen zu wahren und hat dabei Argumente vorgebracht, die wir nicht teilen. Der Verwaltungsrat wird ihm gelegentlich eine Antwort zukommen lassen», sagt Alder am Rande einer Medienkonferenz.

Man sei auch nicht überrascht gewesen, dass sich Knight äussert. Nur über die Tatsache, wie weit der Brief gestreut wurde. Zur Chance für Knights Pläne, Alpiq an der Börse zu halten, sagt Alder: «Das weiss ich nicht. Wir sind aber völlig entspannt, was die Dinge angeht, die er gegen unser Vorgehen vorgebracht hat», sagt Alder. So kritisiert Knight etwa die Fairness Opinion scharf: In diesem Dokument erläutert die Wirtschaftsprüferin PWC, dass der Preis von 70 Franken pro Aktie angemessen sei.