Unternehmen im «Stealth Mode»

Der zweite Firmengründer ist Richard Schwartz, 61, einst Mitarbeiter im Stab von Rudy Giuliani, als der noch Bürgermeister von New York war, und deshalb bestens vernetzt in der Metropole. Als Tech-Guru ist er bislang nicht aufgetreten.

Noch jemand im Hintergrund?

Das freilich wirft eine Frage auf: Sind die beiden alleine für Clearview verantwortlich – oder gibt es da noch jemanden im Hintergrund, so wie den Investor von Faraday Future? Es gibt ein paar Investoren, bei denen die Branche aufhorcht, wenn sie genannt werden: Mary Meeker zum Beispiel, Marc Andreessen – oder Peter Thiel. Der soll bei Clearview involviert sein, eine Sprecherin verrät nur, dass er vor zwei Jahren lediglich einem jungen Firmengründer geholfen und sonst nichts mit der Firma zu tun habe.

Thiel hat sich bislang nicht geäussert, auch der zweite bekannte Investor hält sich zurück: Kirenaga Partners ist eine eher mässig bekannte Investmentfirma im Norden von New York, die gerne sehr früh in Firmen investiert – der Datenbank Crunchbase zufolge zuletzt jeweils zwei Millionen Dollar in die Photonik-Firma Violet Defense und das Clean-Tech-Unternehmen Ecospears.

Geheimhaltung allein ist freilich kein Beweis dafür, dass ein Unternehmen zwielichtig sein muss – Thiel zum Beispiel investierte in Facebook, als die Seite noch Thefacebook hiess und nur für Studenten amerikanischer Elite-Unis zugänglich war. Eine falsche Adresse, ein falscher Name für den Gründer («John Good») auf dem Business-Portal Linkedin, der Hinweis, dass weniger als zehn Leute bei Clearview arbeiten würden sowie die Kommunikation über eine Krisenmanagerin – all das wirft aber Fragen auf, die Clearview beantworten muss. Bei Faraday Future begann der Absturz übrigens damit, dass sich die Manager nicht mehr vor Fragen drücken konnten und dann keine zufriedenstellenden Antworten lieferten.