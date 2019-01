Nun reist er übernächste Woche also doch nicht nach Davos ans Weltwirtschaftsforum. Donald Trump hat – wie üblich – per Twitter abgesagt. Mag sein, dass damit dem Treffen der Weltelite in den Schweizer Bergen etwas Glamour verloren geht. Enttäuscht dürften auch all jene sein, die glauben, dass die Nähe zu grosser Macht auch ihnen selbst mehr Bedeutung verleiht.