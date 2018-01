Trump in Davos löst Unbehagen aus

«Leadership» war im Umfeld von WEF-Präsident Klaus Schwab stets ein Lieblingswort. Von Leadership konnte das World Economic Forum in den letzten Jahren nie genug bekommen. Nun reist mit Donald Trump kommende Woche der amtierende US-Präsident nach Davos. Ein Leader, der sich selbst für ein Genie hält. Den WEF-Organisatoren ist Trumps Erscheinen nicht geheuer. In diesen Worten sagte das an der gestrigen Medienkonferenz am WEF-Headquarter in Genf natürlich niemand. Doch die ­Zurückhaltung war spürbar. Das Schweigen auf die Frage, ob der von den WEF-Verantwortlichen auch gestern beschworene «Geist von Davos» und Trump zusammenpassten, war fast ohrenbetäubend. Die WEF-Führung fürchtet wohl, Trump könnte die WEF-Bühne für eine seiner ungezügelten Selbst­inszenierungen nutzen und Seitenhiebe in alle Richtungen verteilen.

Klaus Schwab erinnerte gleich mehrmals an den Auftritt und die historische Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping im letzten Jahr. Ein deutliches Zeichen nach Washington. Was Schwab nicht wusste: Im Moment, als er Jinpings Bekenntnis zur wirtschaftlichen Öffnung Chinas würdigte, warb Trump auf Twitter für den Bau der Grenzmauer nach Mexiko.

Das Thema Trump versuchte auch Borge Brende, ehemaliger norwegischer Aussenminister und geschäftsführender Direktor des WEF, zu umgehen. Borge bewies diplomatische Wendigkeit. Man empfange in Davos 70 Staatsoberhäupter, alleine 10 reisten aus Afrika an: «Es wäre unfair, all die anderen Staatenvertreter zu ignorieren», so Brende. Einen Kontrapunkt zu Trump setzte der Norweger mit der Bemerkung, nebst dem US-Präsidenten als Vertreter der grössten Volkswirtschaft habe man auch den indischen Premierminister als Vertreter der grössten Demokratie in Davos. Modi hält am Dienstag die Eröffnungs-, Trump am Freitag die Schlussrede.

Geopolitische Krisen

Die Präsenz des US-Präsidenten dürfte den einen oder anderen Staatschef in den letzten Tagen dazu bewogen haben, nach Davos zu reisen. Doch das WEF wird auch für andere Zwecke als die Pflege bilateraler Wirtschaftsbeziehungen genutzt. Der kanadische Premier Justin Trudeau hält ­Vorbereitungstreffen für den kommenden G-7-Gipfel ab. Der argentinische Premier Mauricio Macri bereitet seinerseits den G-20-Gipfel vor, den er in diesem Jahr organisiert. Wegen der geopolitischen Krisen um Nord­korea und Venezuela werden multilaterale Treffen stattfinden. Etwas über­raschend finden sich auf der Gästeliste aber weder Vertreter aus Nordkorea noch Venezuela.

Auffallend ist die Dichte von europäischen Staatschefs. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der italienische Premierminister Paolo Gentiloni, die britische Premierministerin Theresa May und der griechische Regierungschef Alexis Tsipras treten in Davos an Veranstaltungen auf, ebenso EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Schweiz ist mit Bundespräsident Alain Berset sowie den Bundesräten Ignazio Cassis, Doris Leuthard, Ueli Maurer und Johann Schneider-Ammann vertreten. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bleibt dem Anlass fern, wohl aus innenpolitischen Gründen. Aus Nahost reist Israels Premierminister Benjamin Ne­tan­­yahu nach Davos, wo er auf den iranischen Aussenminister Jawad Sarif und den irakischen Premier Haider al-Abadi trifft. Christine Lagarde, Direktorin des Internationalen Währungsfonds, analysiert die Weltwirtschaft. Staffan de Mistura, der UNO-Gesandte für Syrien, spricht über seine Friedensmission im Bürgerkriegsland.

Über 400 Veranstaltungen zählt das WEF in diesem Jahr. Als Thema hat WEF-Gründer Schwab «Schaffen einer gemeinsamen Zukunft in einer zerrütteten Welt» ausgegeben. Die Weltwirtschaft habe sich von der Finanzkrise vor zehn Jahren erholt, befinde sich nun aber in einer sozialen Krise. Wirtschaftliches Wachstum dürfe nicht dazu führen, dass Menschen ausgegrenzt und lediglich kurzfristige Erfolge angestrebt würden, so Schwab. Wer denke, diese Krise alleine meistern zu können, irre. Staaten und Wirtschaft müssten dies gemeinsam tun. Ohne Kollaboration gehe nichts. «Es liegt in unseren Händen, den Zustand der Welt zu verbessern, und dafür steht das WEF», schloss Schwab.

Trump und die Davos-Doktrin

Die Frage an den WEF-Gründer, ob mit Trumps nationalistischer Wirtschaftspolitik die Davos-Doktrin einer konsequent globalisierten Weltwirtschaft vom Tisch sei, blieb unbeantwortet. «Es ist entscheidend, dass wir Trump bei uns haben», sagte Schwab lediglich.

Geschäftsführer Borge Brende, der die Friedensverhandlungen zwischen der Farc-Guerilla und der kolumbianischen Regierung als Mediator vorangetrieben und zum Abschluss gebracht hat, erinnerte: «Wo es Konflikte gibt, fehlt es an wirtschaftlicher Entwicklung.» Kolumbien erlebt seit dem Friedensschluss einen veritablen Wirtschaftsboom. Auch dank am letztjährigen WEF getätigter Deals wird derzeit kräftig in die Elektrifizierung des Landes investiert. Borge Brende hat den kolumbianischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos kommende Woche nach Davos eingeladen. Santos’ Erfahrungen sollen die Vertreter Indiens und Pakistans animieren, die zwischen den Ländern seit Jahrzehnten schwelenden Konflikte anzugehen. Delegationen Indiens und Pakistans ­haben in Davos Gespräche vereinbart.

