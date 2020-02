Thiam geht – was bleibt?

Die Liste von Thiams Minuspunkten ist mit diesen harten Zahlen und Fakten aber nicht zu Ende. Kritikern zufolge hat der Spionageskandal rund um den Abgang des ehemaligen Vermögensverwaltungschefs Iqbal Khan dem Ansehen der Bank geschadet. Bei der Belegschaft sorgt die Affäre weiterhin für Aufregung. Thiam habe ein Klima der Angst geschaffen. «Viele haben das Gefühl, dass sie immer kontrolliert werden und dass kein Fehler geduldet wird», heisst es aus Mitarbeiterkreisen. «Das ist wie in einem Korsett.» Thiam habe bestehende Kontrollmechanismen vielerorts noch verstärkt. Kritik sei nicht erwünscht gewesen. Nun liegt es an der neuen Führung, hier gegenzusteuern.

Kosten gesenkt, teure Rechtsfälle gelöst

Doch die Bilanz von Thiams Schaffen fällt nicht nur negativ aus. In vielen Bereichen hat er die Bank vorangebracht. Deutlich vorwärtsgemacht hat er beispielsweise bei der Senkung der Kosten. Diese sind in den vergangenen drei Jahren im Zuge der Restrukturierung um rund 4,5 Milliarden Franken zurückgegangen. Thiam hatte im Zuge seines Umbaus Tausende Stellen gestrichen.

Zudem steht die Bank bei noch offenen Rechtsfällen aktuell deutlich besser da als die Konkurrentin UBS. Den unangenehmen Streit mit dem US-Justizministerium wegen Tricksereien am US-Immobilienmarkt hat die Credit Suisse bereits vor Jahren beigelegt – musste dafür allerdings 2,5 Milliarden Dollar zahlen. Weitere 2,8 Milliarden Dollar versprach das Institut Geschädigten. Bei der UBS steht ein Abschluss dieses langwierigen Falls noch aus. Sie hofft, mit einer vergleichsweise geringen Summe davonzukommen.

Geldspritzen der Aktionäre stärken dünne Kapitaldecke

Zudem ist die UBS in einen milliardenschweren Rechtsstreit über Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Frankreich verwickelt. Die Credit Suisse ist von Ähnlichem bislang verschont geblieben. Wobei die Credit Suisse in einen Kreditskandal in Moçambique verwickelt ist. Experten gehen derzeit aber nicht davon aus, dass die Bank hier mit grossen Summen geradestehen muss.

Unter Thiam hat die Credit Suisse zudem ihre ehemals dünne Eigenkapitaldecke aufgepolstert. Gelungen war das durch zwei milliardenschwere Kapitalerhöhungen. Thiams Leistungsausweis zeigt, dass er die Bank keinesfalls wegen schlechter Ergebnisse oder mangelnder Erfolge verlassen muss. Vielmehr ist er über die Spionageaffären gestolpert.