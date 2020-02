Tesla ist an der Börse mehr wert als BMW und VW zusammen

Tesla setzt seine Rekordfahrt an der Börse fort und ist inzwischen mehr wert als die deutschen Vorzeigekonzerne Volkswagen und BMW zusammen. Die Aktien des US-Elektroautobauers legten am Montag um 20 Prozent zu, der grösste Tagesgewinn seit 2013. Der Börsenwert des US-Unternehmens kletterte damit auf mehr als 140 Milliarden Dollar. Volkswagen und BMW kommen zusammen auf 137 Milliarden Dollar. «Investoren beginnen nun zu glauben, dass Tesla Elektrofahrzeuge in Massenproduktion herstellen kann, und dass Autohersteller, Batteriehersteller und Zulieferer mit E-Autos Geld verdienen können», sagte der Analyst Cho Hyun-ryul von Samsung Securities.