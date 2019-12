Swisscom muss 186-Millionen-Strafe bezahlen

Kritik an der Wettbewerbskommission

Die Weko betreibe Wirtschaftshistorie, kritisierte Markus Saurer, Ökonom und Vorstandsmitglied im Carnot-Cournot-Netzwerk für Politikberatung in Technik und Wirtschaft, einem Thinktank mit Sitz in Liesthal BL, in einem Beitrag in der «Finanz und Wirtschaft».

Kartellgesetzliche Untersuchungstatbestände – mutmasslich unzulässige Abreden oder Verhaltensweisen marktmächtiger Unternehmen – würden bei der Untersuchungseröffnung häufig schon nicht mehr bestehen oder von den Untersuchungsadressaten sogleich aufgegeben werden. Wenn die Tatbestände schon am Anfang einer sehr langen Untersuchung nicht mehr gegeben seien, degeneriere der Vollzug des Kartellgesetzes «faktisch zur wirtschaftshistorischen Analyse und zum Akt der Vergangenheitsbewältigung (Busse) und hat mit den heutigen Märkten und Wettbewerbsproblemen nichts zu tun».

Freude am Urteil wird immerhin die Bundeskasse haben: Sie kann nun die 186 Millionen Franken definitiv behalten. In einer Mitteilung am Donnerstagabend hat die Swisscom verlauten lassen, die Zahlung sei schon 2016 erfolgt. Im Übrigen bedauere der Konzern den Bundesgerichtsentscheid.